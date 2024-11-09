◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）で今季世界最高得点を出し首位発進した坂本花織（シスメックス）が１５２・９５点、合計では今季最高となる２３１・８８点で優勝。日本勢は千葉百音（木下アカデミー）が合計２１２・５４点で２位、青木祐奈（ＭＦアカデミー）が１９５・０７点で３位に入り、日本