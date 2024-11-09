「台風22号」進路はどうなる？ 気象庁によりますと、4日に発生した「台風22号」は、きょう（9日）午後9時現在、南シナ海にあって、非常に強い勢力で１時間におよそ１０キロの速さで西へ進んでいます。 【写真を見る】【台風情報最新】トリプル台風「台風22号」「台風23号」「台風24号」発生今後の台風進路は？日本へは来る？【9日午後11時更新】 中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、