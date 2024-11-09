ダイワスカーレット（c）SANKEI 走る気マンマンで気持ちが前向き過ぎる GI4勝にして生涯連対率100％の名牝ダイワスカーレット。 同期のライバル・ウオッカとの激闘の記憶はいまだ鮮やかにファンの脳裏に焼きついているが、ライバル不在のエリザベス女王杯や2度目の有馬記念で見せたケレン味のない逃げによる勝利は、まさしく「世代最強女王」「快速ヒロイン」の名に恥じない堂々たるものだった。 【動画あり】最強