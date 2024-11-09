「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（９日、国立代々木競技場第一体育館）女子フリーが行われ、世界選手権３連覇女王で、ＳＰ首位の坂本花織（２４）＝シスメックス＝が今季世界最高の合計２３１・８８点で、３年ぶり３度目の優勝を飾った（２１年大会はコロナ禍でＩＳＵ非公認大会として実施）。スケートカナダに続く今季ＧＰ２連勝でＧＰファイナル（１２月、仏グルノーブル）進出を決めた。千葉百音（１９）＝木下アカデミー