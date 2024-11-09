竜星涼と八木莉可子がW主演を務める土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）の第6話にて、特殊詐欺組織“幻獣”を作った男・九頭龍役が川瀬陽太であることがわかった。 参考：藤ヶ谷太輔が『潜入兄妹』に“鳳凰”として登場大役にふさわしい貫禄と説得力 本作は、プロデューサーの尾上貴洋、演出の大谷太郎、脚本の福田哲平ら、日本テレビ系ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』のチー