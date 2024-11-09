日体大長距離競技会兼ＮＩＴＴＡＩＤＡＩＣｈａｌｌｅｎｇｅＧａｍｅｓが９日、横浜市の日体大健志台陸上競技場で行われ、男子１万メートルで法大の大島史也（３年）が２８分１０秒０１で走り、２０００年に徳本一善（現駿河台大監督）がマークした２８分１５秒０６の法大記録を２４年ぶりに更新した。大島は「法大記録は意識していませんでした。２７分台を出したかったです」と貪欲に話した。９月には５０００メートルで１