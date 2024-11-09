メ～テレ（名古屋テレビ） 関西大学や日本民間放送連盟などが主催する「地方の時代」映像祭でメ～テレのドキュメンタリー番組がグランプリを受賞しました。 大阪府吹田市で9日、「地方の時代」映像祭が開かれ、全国の放送局などが制作した作品320本の中からメ～テレドキュメント「掌で空は隠せない」がグランプリに選ばれました。 この番組は、1926年に三重県熊野市で起きた朝鮮人殺害事件を題材