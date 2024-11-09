◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位の青木祐奈（ＭＦアカデミー）が１２５・２９点、合計では自己ベスト更新の１９５・０７点で３位だった。優勝した坂本花織（シスメックス）、２位の千葉百音（木下アカデミー）とともに日本勢で今季２度目の表彰台を独占する快挙を成し遂げた。終盤の３回転