■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第4戦NHK杯（9日、国立代々木競技場第一体育館）男子シングルでは鍵山優真（21・オリエンタルバイオ／中京大）が合計300.09点でNHK杯連覇を達成。さらにSP3位の壷井達也（21・シスメックス）が自己ベストをマークして総合でも3位に入った。SP2位の三浦佳生（19・オリエンタルバイオ／明大）はジャンプで2度転倒するなど、まさかのフリー11位で総合6位で表彰台を逃した。表彰式後