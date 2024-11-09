フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）、男子のフリーは北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１９４・３９点をマーク。合計３００・０９点で２連覇を達成した。冒頭の４回転フリップで転倒したが、ミスを引きずらなかった。壷井達也（シスメックス）は１６６・５０点、合計２５１・５２点で３位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）