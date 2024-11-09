◇スポニチ後援第22回鈴木規夫エンジョイゴルフin大分（2024年11月9日大分県別府市城島高原ゴルフクラブ）男子プロゴルフ国内通算20勝を挙げ、1976年全英オープン10位の快挙を果たした鈴木規夫（73＝オハヨー乳業）による青少年健全育成と地域活性化を目的としたゴルフイベントが開催された。地元・大分をはじめ全国各地から149人が参加し、前半9ホールのネット競技（ダブルペリア方式）で争われ、伊藤進選手がネット33