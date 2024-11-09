イジメによる不登校は、なかなか問題が解決しないものです。筆者の友人・Hは娘さんの不登校に悩んでいました。役員として出席した保護者会では、子どもの世界と同じ現象が……。Hに聞いたエピソードをご紹介します。 不登校 私の娘は、中学校1年生の夏頃からイジメが原因で不登校になってしまいました。朝になると「お腹が痛い。」「頭が痛い。」と言って、休むようになったのですが、ついにある時「イジメられてるから