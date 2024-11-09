「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２４、日本代表７−１チェコ代表」（９日、バンテリンドーム）侍ジャパンが快勝でプレミア１２に弾みを付けた。五回までは１−１の緊迫した展開。六回に無死満塁とし、栗原（ソフトバンク）の左犠飛、森下（阪神）の左前適時打で２点の勝ち越しに成功。さらに七回、途中出場の清宮（日本ハム）の適時二塁打と辰己（楽天）の３ランで一挙４点を奪い突き放した。打線は小園（広島）は三回