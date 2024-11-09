■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第4戦NHK杯（9日、国立代々木競技場第一体育館）女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の坂本花織（24、シスメックス）が圧巻の演技で合計231.88点をマークし、今季世界最高点でNHK杯3度目の優勝を果たした。日本勢はSP2位の千葉百音（19、木下アカデミー）が212.54点の高得点で2位。さらに青木祐奈（22、MFアカデミー）も自己ベスト