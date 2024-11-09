四国地方で午後8時22分ごろに大規模な停電が発生しました。県内では一時約11万戸が停電しましたが、これまでにほぼ復旧しています。四国電力のホームページなどによりますと、配電設備の事故により午後8時22分ごろに四国地方で大規模な停電が発生しました。徳島県内では午後8時25分時点で県北部から県西部にかけて吉野川沿いの地域の広い範囲で最大約11万1400戸の停電が発生しました。徳島市では住吉や沖洲、国府や応