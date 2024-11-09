北海道警は9日、札幌市の空き家から貴金属を盗んだとして、邸宅侵入と窃盗の疑いで川崎市の建設作業員の男（25）を再逮捕した。男は先月、札幌市の別の住宅における強盗事件で逮捕され「闇バイトに応募した」と供述していた。