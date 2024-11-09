ロッテが９日、かねてメジャーへの思いを口にしていた佐々木朗希投手（２３）のポスティングシステムを行使してのメジャー挑戦を容認することを発表した。米ワシントンポスト紙で野球記者をしているチェルシー・ジェーンズ氏は、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で、ロッテで今季まで２年間同僚だったグレゴリー・ポランコ外野手（３３）のコメントを紹介した。ポランコは２２歳だった１４年にパイレーツでメジャーデビュー。２