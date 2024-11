「Breaking Thru the Line」PVサムネイル(C)︎LAPONE GIRLS 来週13日に2ndシングル『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』のリリースが迫るガールズグループ IS:SUE(イッシュ)が収録曲の中から「Breaking Thru the Line」のPerformance Videoを公開。ハードなHIPHOPダンスをエネルギッシュに踊りあげた。【動画】公開されたIS:SUE「Breaking Thru the Line」Performance Video IS:SUEは11月13日2ndシングル