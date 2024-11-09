ロイター通信などは8日、パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスの指導部が拠点を置くカタールに対し、米国がハマスを追放するよう求めたと報じた。停滞するイスラエルとの停戦協議を進展させるため、米国がハマス側に圧力をかける狙いとの見方もある。【画像】どこにもできない人質仲介交渉今、世界が小国カタールを頼る理由ガザでの戦闘を続けるハマスイスラエルは、カタールや米国などの仲介で、10月下旬に停戦協議