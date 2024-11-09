フィギュアスケートのNHK杯で女子は坂本花織（シスメックス）が優勝し、グランプリ（GP）シリーズ2連勝でファイナル（12月・フランス）進出を決めた。千葉百音（木下アカデミー）が2位、青木祐奈（MFアカデミー）が3位。