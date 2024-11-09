日本テレビ系「嗚呼！！みんなの動物園」（午後７時）が９日に放送され、大相撲の二子山親方（元大関・雅山）が保護猫を預かる生活が放送された。大の猫好きで知られる同親方。自宅に２匹の猫、「ウリ」と「ブルー」を飼っており、これまでも保護猫のボランティア活動も行ってきた。今回は３歳の三毛猫「みーちゃん」を預かった。みーちゃんは元野良猫のメス。怖い思いをしたことで人間が苦手となり、施設に保護されても半年間