GPシリーズ第4戦・NHK杯フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は9日、東京・代々木第一体育館で女子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）3位の22歳・青木祐奈（MFアカデミー）が125.29点、合計195.07点で3位に入り、初のGPシリーズ表彰台に立った。持てる力は出し切った。滑り終えた青木はキス・アンド・クライで緊張の面持ちで得点を待つ。125.29点、合計195.07点が表示されると2人を残して暫定1位