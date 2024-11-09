ライフスタイル界のカリスマ、マーサ・スチュワート（８３）の元夫と現在の妻が、マーサとの結婚は「苦しく虐待的」だったと声明を出している。１９６１年から１９９０年までアンドリュー・スチュワートと結婚生活を送ったマーサは、最近公開されたネットフリックスの新作ドキュメンタリー『マーサ』の予告編で、お互いの不倫について言及。それに対しアンドリューの現在