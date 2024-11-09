四国電力送配電によると9日夜、香川、愛媛、徳島、高知4県で大規模な停電が発生した。午後8時20分ごろに最大の計約36万5300戸に上ったが、約1時間半後にはほぼ全戸で復旧した。午後8時20分段階の停電の内訳は香川6万2500戸、愛媛11万1900戸、徳島11万1400戸、高知7万9500戸。同社が原因を調べており、公式X（旧ツイッター）で「ご迷惑、ご不便をおかけしますことをおわび申し上げます」とのコメントを出した。JR四国によると