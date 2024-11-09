四国電力によりますと、四国でおよそ28万戸の大規模停電が起きています。内訳は9日午後9時時点で、徳島県で11万1400戸、愛媛県で11万400戸、高知県で5万4900戸、香川県で4300戸、合わせて28万900戸が停電しています。