［J１第36節］京都 １−１ 川崎／11月９日／サンガスタジアム by KYOCERA敵地で京都と対戦した川崎は先制するも、終盤にPKで追いつかれてドローで試合を終えた。他会場で磐田が敗れたため、J１残留を決めたが、10月16日に８年指揮した鬼木達監督の今季限りでの退任が発表されて以降、先日のACLでは勝利を掴んだものの、リーグ戦は２分１敗となった。４日前にはACLエリートで、中国リーグを制してから中２日で臨んできた上海