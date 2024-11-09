広島にドラフト1位で今季加入した常広が9日、現状維持の年俸1600万円で契約を更改した。2試合の登板にとどまったが、プロ初登板となった9月のDeNA戦で5回1失点と好投して勝利投手となった。ドラフト1位で入団して2年目の斉藤は年俸700万円でサイン。（金額は推定）