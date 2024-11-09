11月9日（土）に放送した土曜スペシャル「ザキヤマの街道歩き旅10 日光脇往還45km埼玉〜栃木の旅」を「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！【動画】＜結果＞日光脇往還45km「ザキヤマの街道歩き旅10」人情町中華＆山盛り海鮮丼も！ザキヤマと共にテクテク歩いて歴史＆名所を愛でる楽しく過酷な旅▼埼玉東松山〜栃木佐野厄除け大師へ▼人情町中華で乾杯！▼山盛り海鮮丼も▼大河俳優参戦で連敗脱出なるかアンタッチャブル山崎