四国電力 四国電力送配電によりますと、9日夜に四国4県で停電が起きたということです。9日の午後8時55分現在、香川県では東かがわ市で約4300戸が停電しています。各県の停電戸数は以下の通りです。 ・香川県約4300戸 ・愛媛県約11万400戸 ・徳島県約11万1400戸 ・高知県約5万4900戸 また、香川県では9日午後8時22分から午後9時ごろにかけて、三豊市、丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町でも停電が起きています