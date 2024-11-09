石破茂首相は９日夜、東京都港区の国際医療福祉大三田病院を訪れ、健康診断を受けた。約２時間滞在し、衆院議員宿舎に戻った。１１〜１４日の特別国会、その後のペルー・ブラジル訪問などを控え、体調管理に万全を期す考えとみられる。