私（ユキカ、28歳）は夫（キリト、30歳）と結婚して2年目です。子どもはいません。夫には幼なじみの女性（サラ、30歳）がいて、幼稚園のころからきょうだいのような関係が続いています。それだけならいいのですが、既婚者同士になったいまも夫とサラさんは2人きりで会い続けています。当然のように会う2人を見ると、私の嫌悪感がおかしいのかと悩みます。でもこのままではイヤだとも思い、モヤモヤする日が続いています。夫はサラ