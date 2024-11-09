明治安田Ｊ１リーグ第３６節（９日、国立競技場）、３位町田がＦＣ東京に３―０で快勝。元日本代表ＤＦで主将を務める昌子源（３１）が、奇跡の逆転Ｖに懸ける思いを語った。Ｊ１初昇格で初優勝を目指す中、直近５試合で２分け３敗と大苦戦。前節（３日）は最下位の鳥栖に１―２で痛恨の黒星を喫し、昌子は累積警告で出場停止だった。それでも、この日は３バックの一角出場し、チームの完封勝利に貢献。残り３試合の首位神戸