キリンビールは、「キリン 氷結（以下、氷結）」ブランドから、「キリン 氷結 山形産ラ・フランス（期間限定）」、「キリン 氷結 福岡産あまおう（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を、12月3日に全国で発売します。   記事のポイント 「キリン 氷結 山形産ラ・フランス（期間限定）」は、「山形産ラ・フランス」の芳醇なおいしさと、スッキリ軽やかな炭酸感を、「キリン 氷結 福岡産あまおう（期間限定）」は、華やかないち