中国福建省寧徳でエネルギー貯蔵の国際会議【新華社寧徳11月9日】中国福建省寧徳市で6〜8日、世界エネルギー貯蔵会議が開かれた。各国の著名な専門家や学者、国際機関、業界団体、関連企業の代表者が招かれ、蓄エネの利用や先進技術、産業生態系、ビジネスモデルなどの分野を巡り踏み込んだ意見交換と討論を行った。（記者/魏培全、董建国、林善伝）
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