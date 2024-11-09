メキシコでのウィンターリーグに参加しているDeNA・上茶谷大河投手（28）が8日（日本時間9日）、同リーグ初登板で好投を披露した。上茶谷はアルゴドネロスの一員としてアギラス戦に先発。6回85球を投げて3安打無失点、8奪三振の快投だった。試合は4―0で勝利。上茶谷は勝利投手となった。今オフ、DeNAからは浜口遥大投手、関根大気外野手も同リーグに参加している。