9日に就任した公明党の斉藤鉄夫新代表と石破総理大臣が初めての党首会談を行い、斉藤氏は「政治とカネ」の問題についてけじめをつけるよう求めました。公明党の斉藤新代表は、石破総理と初めての党首会談を行い、政策合意文書に署名したほか、引き続き、自民・公明の連立政権を維持していくことなどを確認しました。また、会談で石破総理は、政治改革の実現に向けた協議を各党に呼びかける考えを伝え、斉藤氏も「年内に合意し、一