ZARDが35周年YEAR第一弾企画として“リクエストベストアルバム”をリリースすることは既報のとおり。17年ぶりの“リクエストベストアルバム”の楽曲リクエスト最終結果とリリース詳細が11月10日(日)21時10分にZARDオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開されることが明らかとなった。◆ZARD 動画 / 画像“リクエストベストアルバム”は、2026年のデビュー35周年に向けた“ZARD 35周年YEAR”の第一弾企画としてリリースされる