2024年11月9日にZepp Shinjiukuでの＜乃紫 2nd ONE MAN LIVE＞を超満員で終えた乃紫が、2025年のZeppツアー開催を発表した。＜乃紫 ZEPP TOUR 2025＞は、東京・大阪に加えてワンマンでは自身初となる名古屋・福岡でも開催される。オフィシャルファンクラブ先行受付も同日より開始となった。＜乃紫 ZEPP TOUR 2025＞2025年4月13日（日）Zepp Fukuoka 【OPEN / START】16:00 / 17:002025年4月19日（土）Zepp Nagoya 【OPEN / START】