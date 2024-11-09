中日・福田幸之介投手が９日、左脇腹と背筋を痛めた影響で、沖縄・北谷で行われている秋季キャンプを離脱することが決まった。井上監督は「病院で診断してもらったけど、名古屋に帰って、はっきり見た方がいいという判断」と説明。福田に代わって、育成・森山が合流する。この日から、沖縄キャンプがスタート。降雨のため、全体練習は室内で行われた。福田は、“最強化選手”の１人として、アップとキャッチボールをこなして