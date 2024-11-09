千葉県の熊谷俊人知事（46）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。千葉県千葉市に本拠地を置くロッテ・佐々木朗希投手が、ポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦することについてコメントした。熊谷知事は佐々木のメジャー挑戦を受け、「佐々木朗希投手と共にリーグ優勝・日本一を達成していく日を心待ちにしていた者として寂しい気持ちで一杯です」とつづった。ロッテは05年にシーズン2位も、プレーオフを勝ち抜