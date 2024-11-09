とちぎテレビ 任期満了に伴う宇都宮市長選挙が１０日、告示されます。 これまでに４人が出馬を表明していて、４人が立候補すれば２００８年以来となります。 宇都宮市長選挙にはこれまでにいずれも無所属で、６期目を目指す現職で自民党と公明党が推薦する佐藤栄一氏（６３）と新人で元つくば市副市長の毛塚幹人氏（３３）、新人でＬＲＴに反対する市民団体代表の上田憲一氏（８７）、新人で公益財団法人理事長の荒木大樹