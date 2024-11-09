■ラグザス 侍ジャパンシリーズ2024 日本 vs チェコ共和国日本 ー チェコ共和国（9日、バンテリンドーム）チェコ共和国との第1戦、郄橋宏斗（22、中日）の先発マウンドは3回50球を投げ4安打2奪三振1失点と立ち上がりに苦戦。3回裏に小園海斗（24、広島）が適時内野安打を放ち同点に追いつくと4回表、2番手・才木浩人（25、阪神）に繋いだ。立ち上がりは1回、チェコ共和国の先頭・V.メンシクに2球目のストレートを弾かれ右