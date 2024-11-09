フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）で、男子の壺井達也（シスメックス）が初の表彰台を勝ち取った。ショートプログラム（ＳＰ）３位で迎えたこの日のフリーは冒頭の４回転サルコ―３回転トーループの連続ジャンプを着氷させて波に乗ると、ほぼノーミスの演技で観衆を魅了。１６６・５０点をマークし、合計２５１・５２点で３位に入った。演技後に渾身のガッ