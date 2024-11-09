◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）男子フリーが行われ、昨年王者でショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１９４・３９点とし、唯一３００点超えの合計３００・０９点で連覇を達成した。連覇を飾った鍵山は「フリップ自体は入ってきた時から調子は良かったので、そこが失敗してしまったのが、まず悔しかった