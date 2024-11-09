◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽慶大９―１早大（９日・神宮）早大ＯＢの前ソフトバンク投手で、５日に現役引退を表明した和田毅氏（４３）が早慶戦を観戦した。「プロに入ってからはなかなか早慶戦を見る機会がなかったので、ようやく見るタイミングができました。やっぱりいいですね。僕もこの場で戦って、プロに入ることができたので」「早慶戦で勝てば春秋連覇」という状況は、自身が大学４年だった２００