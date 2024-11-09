◆東京六大学野球秋季リーグ慶応大9―1早稲田大(9日、明治神宮野球場) 慶大の清原正吾が?伝統の一戦?で大暴れ。驚異的な成長に注目が集まっている。動画はこちらから▶レフトスタンドへ豪快な3号4番・ファーストでスタメン出場した清原は2-0で迎えた6回1死の場面、早大エースで大学日本代表にも選出された先発・伊藤樹の初球を完璧にとらえると、打球はレフト方向に一直線。そのままスタンドに突き刺さり今季3号の