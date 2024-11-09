南海トラフ地震臨時情報が2024年8月、初めて発表されました。2024年11月8日、専門家による検討会が行われ、会長は情報の認知度の上昇とともに、仕組みを正しく理解する必要性を強調しました。 【写真を見る】「情報の意味を正しく理解してほしい」南海トラフ地震臨時情報発表から3か月が経ち、南海トラフ地震評価検討会＝気象庁 2024年8月、宮崎県沖の日向灘で発生した地震を受けて、気象庁は初めて南海トラフ地震臨時情報を発表