全国高校サッカー選手権の大分県大会は9日、準決勝2試合が行われ大分鶴崎と大分が勝って決勝進出を決めています。 第1試合は柳ヶ浦と大分鶴崎の一戦。前半は互いに譲らず0対0で折り返します。 迎えた後半、大分鶴崎が先制点を決めます。 大会連覇を目指す柳ヶ浦は何としても得点が欲しいところでしたがゴールは遠く大分鶴崎が1点を守り切り、決勝へ駒を進めました。 続いて第2試合は中津東と大分が対戦しました。