「週刊文春」の報道に関連して出た写真週刊誌「FRIDAY」の記事に対し、クロスバー直撃の渡邊センス（40）が発行元の講談社に損害賠償や訂正記事を求めた裁判は継続の見込みだ。講談社関係者は「先方から取り下げの連絡もきていないですし、続くと思います」と語った。10月10日実施の第3回弁論準備まで終えており、次回は12日19日に第4回弁論準備がオンラインで非公開で行われる予定。同裁判は記事で出た18年実施の松本と渡邊らの酒