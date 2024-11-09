Dannie Mayが、結成6周年を記念するワンマンライブ『Dannie May 6th Anniversary One Man Live『SUPER FUTURE』』を2025年3月18日に開催する。 （関連：Dannie May、“着飾ること”をやめて掴んだ自信満員の観客に示した音楽への純粋な愛情） 本情報は、本日11月9日に東京 渋谷クラブクアトロで開催された2ndアルバムリリースツアー『Magic Shower』ファイナル公演中に発表されたもの。『SUPER FUTURE』の会場